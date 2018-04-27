Под Киевом на даче ревнивый муж задушил жену

Муж был старше жены на 12 лет.

В селе Кожуховка Васильковского района Киевской области сотрудники полиции задержали мужчину, который из ревности задушил свою жену.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Жители столицы приехали на дачу, в тот вечер старший на 12 лет глава семьи увидел, как 36-летняя женщина разговаривала во дворе с местным жителем. Ночью ревнивец устроил любимой ссору, во время которой собственными руками задушил.

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После этого мужчина пытался спрятать тело: бездыханную жену он выносил за двор, потом возвращался с ней в помещение, вконце концов оставил убитую женщину посреди двора. Утром тело заметил сосед и позвонил в полицию.

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы kv.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Мужа погибшей задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас убийца находится в изоляторе временного содержания, в содеянном сознался, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в начале марта в Харьковской области мужчина убил женщину плоскогубцами.