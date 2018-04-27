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Под Киевом на даче ревнивый муж задушил жену

Комментариев: 1
Муж был старше жены на 12 лет.
Ревнивец задушил жертву голыми руками
Ревнивец задушил жертву голыми руками
kv.npu.gov.ua

В селе Кожуховка Васильковского района Киевской области сотрудники полиции задержали мужчину, который из ревности задушил свою жену.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Жители столицы приехали на дачу, в тот вечер старший на 12 лет глава семьи увидел, как 36-летняя женщина разговаривала во дворе с местным жителем. Ночью ревнивец устроил любимой ссору, во время которой собственными руками задушил.

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После этого мужчина пытался спрятать тело: бездыханную жену он выносил за двор, потом возвращался с ней в помещение, вконце концов оставил убитую женщину посреди двора. Утром тело заметил сосед и позвонил в полицию.

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы
Убийце грозит до 15 лет тюрьмы
kv.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Мужа погибшей задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас убийца находится в изоляторе временного содержания, в содеянном сознался, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в начале марта в Харьковской области мужчина убил женщину плоскогубцами.

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Теги: убийство, жена, ревнивец, Киевская область
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Комментариев (1)
Хюндай    27.04.2018, 17:19
Оценка:  0
Хюндай
Не стоит это существо чтоб за него сидеть.Мужик потерял контроль.
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