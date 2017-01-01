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В НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

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На министерской встрече в Североатлантическом альянсе обсудили стремление Украины к членству. Также в НАТО говорили о политике открытых дверей.
Йенс Столтенберг рассказал о рассмотрении "украинского вопроса"
Йенс Столтенберг рассказал о рассмотрении "украинского вопроса"

Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрели заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом во время пресс-конференции в пятницу, 27 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает УНН.

"Во время встречи мы обсудили политику открытых дверей. Украина выразила стремление к членству в НАТО. Министры рассмотрели этот вопрос", - сообщил он.

Никакой дополнительной информации по этому вопросу Столтенберг не озвучил.

Напомним, накануне генсек НАТО анонсировал рассмотрение вопроса относительно членства Украины в альянсе. При этом он назвал Украину важным партнером.

Как сообщалось, комитет НАТО готов поддерживать Киев оружием.

 

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, заседание, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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