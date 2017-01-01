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Во Львове "заминировали" торговый центр

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Сообщение о "минировании" поступило от неизвестного около 18:30. Людей эвакуировали из торгового центра.
Во Львове заминировали ТЦ
Во Львове заминировали ТЦ
facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове в субботу, 28 апреля, поступило сообщение о "заминировании" торгового цента Виктория Гарденс, который находится по адресу улица Кульпарковская. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, сообщение о "минировании" поступило около 18:30.

"Около 18:30 часов от аномима поступило сообщение о том, что в ТЦ Виктория Гарденс находится взрывчатка", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты взрывотехники. Людей вывели из помещения торгового центра.

 

 

Ранее во Львове в четвертый раз за две недели поступило сообщение о минировании трех бизнес-центров.

 

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Теги: Львов, фото, эвакуация, торговый центр, минирование, мина, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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