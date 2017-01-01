Раздевание журналисток на суде Януковича было законным - полиция

Инцидент произошел в суде по делу экс-президента Януковича.

В полиции назвали законным раздевание журналисток в суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, куда в качестве свидетеля должен был явиться президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает Страна.

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В официальном ответе замглавы начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко указано, что осмотр журналистов был “поверхностной проверкой“.

“По данному факту было проведено служебное расследование, в результате которого было установлено, что порядок пропуска лиц в помещение Оболонского районного суда города Киева осуществлялся в соответствии с Временным порядком обеспечения охраны судей, органов и учреждений системы правосудия и поддержания общественного порядка в них, утвержденного приказом МВД Украины от 26.12.2016 года №1352.

Кроме того, поверхностную проверку женщин-посетителей Оболонского районного суда осуществляли полицейские женского пола“, - отмечается в письме главы горуправления полиции Киева.

Официальный ответ полиции strana.ua

Ранее сообщалось о том, что перед заседанием полицейские обязывали женщин, приходящих зал заседаний, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле. Так они обнаружили активистку движения Femen, которую задержали для “профилактической беседы“.