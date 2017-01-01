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Темная зона: Показан спад экономики в оккупированных зонах Донбасса

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В МВОТ сравнили уровни потребления электричества на Донбассе.
Сравнение освещенности
Сравнение освещенности

На сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) опубликован анализ данных космической съемки Донбасса. Так, на оккупированных территориях Луганской и Донецких областей зафиксировано сильное снижение освещения с 2012 по 2016 год, что указывает на экономический спад.

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Потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. В странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно равно изменению дохода на 1%.

"По результатам проведенного анализа данных космической съемки выявлено значительное снижение уровня ночной освещенности в зоне АТО в 2016 году, по сравнению с 2012 годом. Так, для Луганской области уменьшение площади освещения в ночное время составило 45%, а для Донецкой – 62%", – сказано в сообщении.

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При этом на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ухудшение ситуации с освещенностью более ощутимо, чем на контролируемых Украиной территориях.

"Особенно заметным является снижение уровня освещенности в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения. Также наблюдается отсутствие освещения на северо-западной окраине Донецка и фактическое резкое снижение освещенности всего города", – добавили в МВОТ.

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Теги: экономика, электричество, Донбасс
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