В Украине две партии заявили о победе на выборах в ОТГ

Две украинские партии со ссылкой на параллельный подсчет голосов заявили о своей победе на выборах в объединенных территориальных общинах.

В Украине партии "насчитали" себе победу на выборах

Сразу две партии - БПП Солидарность и Батькивщина заявили о победе своих кандидатов на выборах в объединенных территориальных общинах, которые состоялись в воскресенье, 29 апреля.

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Так, Солидарность заявила, что по результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40.

"То есть 65% - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии Блок Петра Порошенко Солидарность", - заявили в партии, уточнив, что из них 2 городских ОТГ, 8 поселковых и 16 сельских.

Кроме того, в БПП Солидарность утверждают, что их представители победили в большинстве регионов, а также получили большинство в выборах депутатов ОТГ.

В свою очередь, Батькивщина заявила, что "победила на выборах в объединенных территориальных общинах".

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"Как свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов по протоколам с участков, Батькивщина с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий", - заявили в пресс-службе партии.

Напомним, в воскресенье первые выборы прошли в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.