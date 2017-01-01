На Ивано-Франковщине парашютист повис на проводах
Мужчину снимали спасатели.
.Рядом с Коломыей в Ивано-Франковской области парашютист зацепился на линии электропередачи. Об этом сообщает Фиртка со ссылкой на правоохранителей.
Читай также: В Москве парашютист повис на проводах, прыгнув с крыши гостинцы
Как рассказал пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковской области Николай Гурак, во время завершения полета двое парашютистов удачно приземлились на землю, а третий - зацепился за электропору.
Мужчину сняли, он получил незначительные травмы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина.