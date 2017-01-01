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На Ивано-Франковщине парашютист повис на проводах

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Мужчину снимали спасатели.
Мужчина повис на электроопоре
Мужчина повис на электроопоре
firtka.if.ua

.Рядом с Коломыей в Ивано-Франковской области парашютист зацепился на линии электропередачи. Об этом сообщает Фиртка со ссылкой на правоохранителей.

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Как рассказал пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковской области Николай Гурак, во время завершения полета двое парашютистов удачно приземлились на землю, а третий - зацепился за электропору.

Мужчину сняли, он получил незначительные травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина.

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Теги: парашют, Ивано-Франковская область, фото
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