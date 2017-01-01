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Застрявшие в Египте украинцы возвращаются домой

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После нескольких дней ожиданий, украинские туристы смогли покинуть аэропорт Шарм-эль-Шейх и вылететь домой. В МИД заявили, что контролируют ситуацию.
Украинцы покинули аэропорт египетского Шарм-эль-Шейха
Украинцы покинули аэропорт египетского Шарм-эль-Шейха

Украинские туристы, которые на несколько суток застряли в Египте из-за отсутствия самолетов, возвращаются на родину.

Об этом сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - написал он.

Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

В воскресенье начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании сообщил, что украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.

 

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Теги: МИД Украины, самолет, Египет, авиаперелет, туристы, аэропорт
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Источник: korrespondent.net

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