Застрявшие в Египте украинцы возвращаются домой

После нескольких дней ожиданий, украинские туристы смогли покинуть аэропорт Шарм-эль-Шейх и вылететь домой. В МИД заявили, что контролируют ситуацию.

Украинские туристы, которые на несколько суток застряли в Египте из-за отсутствия самолетов, возвращаются на родину.

Об этом сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - написал он.

Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine pic.twitter.com/9YW0zg7zms — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 апреля 2018 г.

Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

В воскресенье начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании сообщил, что украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.

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