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Порошенко: Javelin прибыли в украинскую армию

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Новые ракетные комплексы "значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности", подчеркнул президент.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Serg Glovny/Zuma

Президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в украинские войска. Об этом он 30 апреля написал в Twitter.

“Приветствую оживленный интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что, да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию“, - написал он.

Порошенко отметил, что новые комплексы “значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности“.

“Продолжаем укреплением оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии“, - добавил он. 

Также президент поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за “справедливое решение в поддержку Украины“.

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Теги: армия и вооружение, Порошенко, ВСУ, Javelin, военная помощь
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