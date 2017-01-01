Порошенко: Javelin прибыли в украинскую армию

Новые ракетные комплексы "значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности", подчеркнул президент.

Президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в украинские войска. Об этом он 30 апреля написал в Twitter.

“Приветствую оживленный интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что, да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию“, - написал он.

Порошенко отметил, что новые комплексы “значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности“.

“Продолжаем укреплением оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии“, - добавил он.

Также президент поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за “справедливое решение в поддержку Украины“.