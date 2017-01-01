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Украинец Балух придерживается голодовки 43 дня - Чийгоз

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На прошлой неделе украинца Владимира Балуха пытались кормить, но он отказался, сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Владимир Балух придерживается голодовки уже 43 дня
Владимир Балух придерживается голодовки уже 43 дня
facebook.com/petroporoshenko

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинец Владимир Балух придерживается голодовки 43 дня и не планирует ее прекращать. Об этом в понедельник, 30 апреля, Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По его словам, до суда украинец точно не прекратит голодовку.

"Голодовки он придерживается. До суда он ее точно не снимет. На прошлой неделе его пытались кормить, но он отказался. Он стойко держится", - сказал Чийгоз.

Накануне правозащитники заявляли, что Владимира Балуха хотят отправить в карцер. Также сообщалось, что украинца избивают и оказывают на него психологическое давление. 

Напомним, в Крыму "суд" назначил украинцу Владимиру Балуху наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

 

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Теги: Крым, суд, голодовка, Меджлис, аннексия Крыма, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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