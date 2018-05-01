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В Карпатах погиб турист из Хорватии

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Мужчина поднимался на гору в составе туристической группы из 12 человек. Причина смерти устанавливается.
В Карпатах погиб турист
В Карпатах погиб турист
ActiveHiking

В Карпатах в понедельник, 30 апреля, во время восхождения на Говерлу в украинских Карпатах погиб турист из Хорватии. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, пишет Сайт города Ивано-Франковска во вторник, 1 мая.

Отмечается, что турист из города Днепр на горной тропе во время восхождения на гору Говерлу обнаружил без сознания туриста-иностранца. Он вызвал спасателей, которые нашли тело 66-летнего жителя хорватского города Вараждин.

Известно, что погибший поднимался на гору в составе туристической группы из 12 человек. Обстоятельства и причина смерти мужчины устанавливаются.

Ранее вблизи села Карпатское Львовской области во время экспедиции Карпатский Кордон 2018 автомобиль Land Rover Defender сорвался с горы.

 

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Теги: смерть, Хорватия, Карпаты, турист, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vitalya753    01.05.2018, 12:32
Оценка:  0
vitalya753
один ли?
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