В Харькове на первомайском марше облили кефиром главу пророссийской организации
В Харькове на митинге к 1 мая активист облил кефиром Павла Тищенко, который является главой пророссийской организации Трудовая Харьковщина.
Об этом сообщает местное издание 057.ua.
Тищенко собрал митинг приуроченный к Первомаю, в котором приняли участие около 200 человек, в основном пенсионеры.
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Они развернули плакаты про “геноцид Украины“ и “слава трудящимся“. Когда митингующие попытались достать флаг СССР, полиция предупредила их об криминальной ответственности и заставила убрать.
После митингующие пошли маршем от площади Конституции до сквера возле Благовещенской церкви, скандируюя “Бандера мразь“, “Власть убивает людей“ и другие пророссийские лозунги. В это время подбежал проукраинский активист и плеснул кефиром в Тищенко, после чего был задержан полицией.
Стоит отметить, что главой организации Трудовая Харьковщина является лидер харьковских коммунистов Алла Александровская, которая на данный момент находится под домашним арестом по подозрению в сепаратизме.
Напомним, 1 мая в Одессе проукраинские активисты сорвали пророссийскую демонстрацию.