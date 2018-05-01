В Харькове на первомайском марше облили кефиром главу пророссийской организации

Митингующие развернули плакаты про “геноцид Украины“ и “слава трудящимся“.

В Харькове на митинге к 1 мая активист облил кефиром Павла Тищенко, который является главой пророссийской организации Трудовая Харьковщина.

Об этом сообщает местное издание 057.ua.

Тищенко собрал митинг приуроченный к Первомаю, в котором приняли участие около 200 человек, в основном пенсионеры.

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Они развернули плакаты про “геноцид Украины“ и “слава трудящимся“. Когда митингующие попытались достать флаг СССР, полиция предупредила их об криминальной ответственности и заставила убрать.

После митингующие пошли маршем от площади Конституции до сквера возле Благовещенской церкви, скандируюя “Бандера мразь“, “Власть убивает людей“ и другие пророссийские лозунги. В это время подбежал проукраинский активист и плеснул кефиром в Тищенко, после чего был задержан полицией.

Стоит отметить, что главой организации Трудовая Харьковщина является лидер харьковских коммунистов Алла Александровская, которая на данный момент находится под домашним арестом по подозрению в сепаратизме.

Напомним, 1 мая в Одессе проукраинские активисты сорвали пророссийскую демонстрацию.