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В Харькове на первомайском марше облили кефиром главу пророссийской организации

Комментариев: 3
Митингующие развернули плакаты про “геноцид Украины“ и “слава трудящимся“.
Полиция задержала активиста
Полиция задержала активиста
скриншот из видео

В Харькове на митинге к 1 мая активист облил кефиром Павла Тищенко, который является главой пророссийской организации Трудовая Харьковщина.

Об этом сообщает местное издание 057.ua. 

Тищенко собрал митинг приуроченный к Первомаю, в котором приняли участие около 200 человек, в основном пенсионеры.

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Они развернули плакаты про “геноцид Украины“ и “слава трудящимся“. Когда митингующие попытались достать флаг СССР, полиция предупредила их об криминальной ответственности и заставила убрать.

После митингующие пошли маршем от площади Конституции до сквера возле Благовещенской церкви, скандируюя “Бандера мразь“, “Власть убивает людей“ и другие пророссийские лозунги. В это время подбежал проукраинский активист и плеснул кефиром в Тищенко, после чего был задержан полицией.

Стоит отметить, что главой организации Трудовая Харьковщина является лидер харьковских коммунистов Алла Александровская, которая на данный момент находится под домашним арестом по подозрению в сепаратизме.

Напомним, 1 мая в Одессе проукраинские активисты сорвали пророссийскую демонстрацию.

 

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Теги: Харьков, первомай, 1 мая, марш, кефир, пророссийский митинг
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Комментариев (4)
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Splash_in_water    01.05.2018, 16:58
Оценка:  -1
Splash_in_water
Пророссійського геноцідніка облили кефіром. То щоб він трохи охолов.
Юрий    01.05.2018, 16:52
Оценка:  0
Юрий
Ну да, жаловаться на высокие тарифы - это пророссийский сепаратизм. Настоящий патриот должен быть за повышение тарифов!
ЗовПрироды    01.05.2018, 17:17
Оценка:  0
ЗовПрироды
У пенсионеров тарифы на комуналку смешные. Они все сидят на субсидиях .
Юрий    01.05.2018, 17:32
Оценка:  0
Юрий
Смешная у них только пенсия.
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