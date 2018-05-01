В Одессе сорвали первомайский марш любителей России

Пророссийские активисты намеревались пройтись маршем до Куликова поля, однако им помешали националисты.

В Одессе проукраинские активисты сорвали первомайскую демонстрацию.

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Несколько десятков пророссийских активистов, в основном, пожилые люди и пенсионеры, провели приуроченный к 1 мая митинг у Оперного театра, передает Думская.

Марш “куликовцев“ проходил под руководством местного пророссийского активиста Морриса Ибрагима. Они требовали вернуть восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицину и высокие пенсии.

После пророссийские активисты намеревались пройтись маршем до Куликова поля, однако им помешали националисты. Между ними возникла словесная перепалка, после которой демонстранты передумали проводить шествие.

Первомай в Одессе 0:00 /

Напомним, 1 мая в Киеве на Крещатике прошел марш трудящихся, организованный Социал-демократической партией и депутатом Сергем Каплиным. Также маршы прошли в оккупирован Донецке и Луганске, где заявили о самом массовом Первомае.