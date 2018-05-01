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В Одессе сорвали первомайский марш любителей России

Комментариев: 1
Пророссийские активисты намеревались пройтись маршем до Куликова поля, однако им помешали националисты.
Марш “куликовцев“ организовал местный сепаратист
Марш “куликовцев“ организовал местный сепаратист
dumskaya.net

В Одессе проукраинские активисты сорвали первомайскую демонстрацию.

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Несколько десятков пророссийских активистов, в основном, пожилые люди и пенсионеры, провели приуроченный к 1 мая митинг у Оперного театра, передает Думская.

Марш “куликовцев“ проходил под руководством местного пророссийского активиста Морриса Ибрагима. Они требовали вернуть восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицину и высокие пенсии.

После пророссийские активисты намеревались пройтись маршем до Куликова поля, однако им помешали националисты. Между ними возникла словесная перепалка, после которой демонстранты передумали проводить шествие.

Первомай в Одессе
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Напомним, 1 мая в Киеве на Крещатике прошел марш трудящихся, организованный Социал-демократической партией и депутатом Сергем Каплиным. Также маршы прошли в оккупирован Донецке и Луганске, где заявили о самом массовом Первомае.

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Теги: Одесса, первомай, 1 мая, националисты, пророссийские активисты
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Комментариев (1)
VikaGraum    01.05.2018, 15:47
Оценка:  +1
VikaGraum
Что-то ни в приведенных в статье лозунгах маевщиков, ни на фотках я так и не увидела ничего "пророссийского". По-моему, люди вышли с социальными, а не политическими требованиями. Или, требовать достойной зарплаты и пенсии - это приравнивается к "любви к России"?
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