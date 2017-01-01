В Крыму в ДТП с автобусом пострадали девять человек - СМИ

Авария с участием частного микроавтобуса Форд и автомобиля Шкода Рапид произошла на трассе Симферополь-Евпатория. Среди пострадавших - пятеро детей.

В аннексированном Крыму на трассе Симферополь-Евпатория во вторник, 1 мая, произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Форд и автомобиля Шкода Рапид, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом со ссылкой на крымских спасателей сообщает Крым.Реалии.

Отмечено, что в аварии пострадали девять человек, из них пятеро - дети.

"Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в отделение анестезиологии и интенсивной терапии (в больницу в Симферополе - ред.). Еще двое находятся в травматолого-ортопедическом отделении и хирургии, один ребенок помещен в нейрохирургическое отделение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в результате столкновения легкового автомобиля, автобуса и маршрутки 17 апреля погибли 11 человек, еще один пострадавший в результате ДТП находится в реанимации.

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