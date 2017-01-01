Новинский: Нужно перестать делить погибших в Одессе на "своих" и "чужих"

Политик также выражает уверенность, что виновные в трагедии – как 2 мая 2014 года будут названы, осуждены и наказаны.

“Сегодня, 2 мая, мы снова почтим минутой молчания память о тех, кто четыре года тому назад погиб в одесском Доме профсоюзов и в столкновениях на Греческой. Мы до сих пор не знаем всю правду о том, что произошло в этот день. Мы до сих пор не знаем, кто виноват в этой трагедии и кто являлся ее режиссером, заказчиком», пишет на своей странице в Facebook депутат Вадим Новинский.

Лидер “Партии мира“ отмечает, что некоторые “активисты“ числа радикалов уже предлагают праздновать этот день как “День победы над Одессой“ и это, по его мнению, косвенный признак того, где стоит искать виновных в событиях 2 мая 2014 года.

“Говорят - время лечит. К сожалению, далеко не всегда. И все же, я уверен - ради будущего мы должны перестать делить погибших на «своих» и «чужих». Это – большая трагедия украинского народа, общая для всех, осознание которой придет лишь с годами. А нам пора возвращаться с не нашей войны, в которую нас втянули внешние силы. Нам пора начать думать о мире, который неизбежно приходит после войны, о долгом и трудном пути, который нам всем вместе придется пройти, искореняя на нашей земле ненависть и злобу“, - считает Новинский.

Политик также выражает уверенность, что виновные в трагедии – как 2 мая 2014 года, так и в непрекращающейся трагедии 2014 – 2018 годов – будут названы, осуждены и наказаны. “Потому как подобным злодеяниям нет ни прощения, ни забвения. Справедливость обязательно восторжествует. Раньше или позже“, - подытожил он.