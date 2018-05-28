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Госдеп: Javelin привезли в Украину несколько недель назад

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Ответственные ведомства хорошо справились со своей задачей, если медиа узнали о доставке Javelin в Украину только на этой неделе, заявили в Госдепе.
Американские противотанковые комплексы Javelin доставили в Украину еще несколько недель назад
Американские противотанковые комплексы Javelin доставили в Украину еще несколько недель назад
commons.wikimedia.org

Противотанковые ракетные комплексы Javelin доставили в Украину еще несколько недель назад. Об этом заявила на брифинге представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает пресс-служба Госдепа.

“Я знаю, что многие заинтересовались поставками ракет Javelin в Украину. Могу сказать, что этот вопрос лежал на столе в течение очень долгого времени, прежде чем мы объявили о решении президента (Дональда Трампа - ред.) передать Украине ракетные комплексы Javelin. Их доставили несколько недель назад“, - доложила Нойерт.

При этом она подчеркнула, что ответственные ведомства хорошо справились со своей задачей, если медиа узнали о доставке Javelin только на этой неделе.

Напомним, 30 апреля стало известно, что американские противотанковые комплексы Javelin уже привезли в Украину.

 

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Теги: США, Украина-США, оружие, поставка, летальное оружие, Javelin
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