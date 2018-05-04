Переключиться на мобильную версию

В Никополе произошла стрельба в горсовете

Комментариев: 2
Мэра Никополя облили зеленкой, а одного из депутатов - кефиром, в ответ на что он открыл стрельбу.
В горсовете Никополя произошла стрельба
В горсовете Никополя произошла стрельба
city-nikopol.com.ua

В пятницу, 4 мая, в Никополе, в здании горсовета во время сессии произошла стрельба. Об этом сообщило местное издание Никополь-news.

Читай также: В Черкассах расстреляли депутата

Сообщается что в самом начале заседания, на утверждении повестки дня, к трибуне подошли представители Правого сектора.

Активисты Правого Сектора подошли к трибуне
Активисты Правого Сектора подошли к трибуне
city-nikopol.com.ua

Слово взяла Татьяна Белая, которая стала призывать к смене власти. В зале завязались драки. После этого активисты поднялись на трибуну. Очевидцы рассказали, что одному из депутатов, Александру Рыбакову, надели на голову пакет с кефиром, а мэра Никополя Андрея Фисака облили зеленкой. После этого прозвучали два выстрела. Стрельбу открыл депутат Александр Рыбаков

Мэра Никополя облили зеленкой
Мэра Никополя облили зеленкой
city-nikopol.com.ua

Очевидцы рассказывают, что депутат выстрелил один раз в потолок, а другой – в сторону активистов

Стрельбу открыл облитый кефиром депутат
Стрельбу открыл облитый кефиром депутат
city-nikopol.com.ua

.Эту информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Пострадавших нет. В стене и потолке остались следы от пуль. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что на улице в Новоград-Волынском стреляли в депутата.

Поделись:
Теги: Днепропетрвская область, Никополь, горсовет, стрельба, депутаты, Правый Сектор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Dnepr_Dnepr    04.05.2018, 13:42
Оценка:  +1
Dnepr_Dnepr
Пора уже отстреливать этих животных и тех и тех. Чем быстрее они закончатся, тем лучше
katena_cherry    04.05.2018, 13:41
Оценка:  +2
katena_cherry
давно понятно почему в Украине такой бардак и все через сраку.Потому что клоуны что в чиновниках ходят что в народе.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь