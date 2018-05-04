В Никополе произошла стрельба в горсовете
В пятницу, 4 мая, в Никополе, в здании горсовета во время сессии произошла стрельба. Об этом сообщило местное издание Никополь-news.
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Сообщается что в самом начале заседания, на утверждении повестки дня, к трибуне подошли представители Правого сектора.
Слово взяла Татьяна Белая, которая стала призывать к смене власти. В зале завязались драки. После этого активисты поднялись на трибуну. Очевидцы рассказали, что одному из депутатов, Александру Рыбакову, надели на голову пакет с кефиром, а мэра Никополя Андрея Фисака облили зеленкой. После этого прозвучали два выстрела. Стрельбу открыл депутат Александр Рыбаков
Очевидцы рассказывают, что депутат выстрелил один раз в потолок, а другой – в сторону активистов
.Эту информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Пострадавших нет. В стене и потолке остались следы от пуль. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.
Напомним, 5 апреля сообщалось, что на улице в Новоград-Волынском стреляли в депутата.