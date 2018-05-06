К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 82 человека и 15 единиц техники.

Спасатели сообщают, что ситуация в Балаклее находится под контролем Прес-служба ДСНС України

В Балаклее Харьковской области, где горели военные склады, продолжает местами тлеть трава, взрывов боеприпасов не наблюдается. Об этом сообщает пресс0служба ГСЧС в воскресенье, 6 мая.

"На технической территории военной части 65-й Арсенал ситуация контролируемая, местами незначительное тление. Взрывов боеприпасов не наблюдается", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что авиация ГСЧС накануне произвела 19 сбросов воды, а всего с начала пожара было 42 сброса.

Cмотрите фотогалерею: В Балаклее продолжает тлеть трава

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 82 человека и 15 единиц техники.

Напомним, 3 мая на складах боеприпасов в Балаклее начались взрывы и произошел пожар. В Генштабе заявили, что его причиной стало возгорание сухой травы во время ликвидации остатков снарядов.

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