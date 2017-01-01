Петиция против гомосексуализма набрала более 20 тыс. голосов
Петиция о “защите традиционных семейных ценностей“, которую в офисе омбудсмена считают дискриминационной, набрала 25694 из 20000 необходимых и ожидает рассмотрения президентом Петром Порошенко. Об этом говорится на сайте Администрации президента.
Автором петиции является некий Виктор Танцюра. Она появилась на сайте президента 8 февраля.
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В тексте говорится, что Украине необходима стратегия развития и поддержки семьи, которая, по мнению автора петиции, должна “базироваться на традиционных для Украины духовно-нравственных ценностях и традиционном для нашего народа понимании семьи как союза мужчины и женщины“.
Вопросы недискриминации однополых пар автор считает “негативным стандартам Европейского союза“ и “пропагандой гомосексуализма при государственной поддержке“.
Кроме того, Танцюра выступает против гендерного равенства и самого термина гендер, который, по его мнению, “может привести к опасным последствиям“.
В петиции говорится, что президент должен задекларировать свою поддержку “традиционных семейных ценностей“. Также, по мнению автора, необходимо разработать законопроект “о запрете пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей, в том числе, в форме так называемых маршей равенства,прайдов, гей-парадов, фестивалей квир-культуры, тематических материалов в средствах массовой информации“.
Как сообщает Hromadske, ранее петиция была удалена с сайта президента после критики со стороны офиса омбудсмена, в котором считают, что этот документ дискриминирует по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности.
Ранее Ивано-Франковский городской совет единогласно принял обращение к руководству государства с требованием “законодательно запретить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционную семью“.