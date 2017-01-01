В СБУ назвали куратора группы украинских наемников в ЧВК Вагнера

СБУ вычислила 56 человек в составе группы Карпаты .

В скором времени будут обнародованы данные о наемниках iarex.ru

Глава СБУ Василий Грицак назвал куратора группы украинских наемников в ЧВК Вагнера и заявил, что служба имеет данные о ряде наемников “частной армии Путина“.

Об этом Грицак рассказал во время брифинга, передает пресс-служба СБУ.

“Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротно-тактической группы Карпаты, состоявшую преимущественно из граждан Украины - участников бандформирований на Донбассе“, - сказал он.

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По его словам, ведомство также вычислило 56 украинских наемников из состава группы Карпаты, персональные данные которых будут обнародованы в ближайшее время.

СБУ также установила личность 26 российских офицеров, которые с 2014 года “командированы“ в качестве инструкторов в ЧВК Вагнера и отвечают за обучение по тактической, огневой, инженерной и артиллерийской подготовке.

Напомним, 26 февраля в СБУ сообщили об идентификации почти 40 граждан Украины из ЧВК Вагнера, которые принимают участие в боевых действиях на территории Сирии в составе группы Карпаты.

В то же время, благодаря фотографии застолья 2016 года на день ВДВ России, волонтеры идентифицировали еще 20 наемников, которые входят в состав гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона российской ЧВК Вагнера.