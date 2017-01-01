Суд над Штепой побил рекорд скорости заседаний

Суд по делу экс-мэра Славянска разошелся через 40 секунд после начала заседания.

На заседание не явился один из судей УНИАН

Адвокат экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве сепаратистам, заявил, что судебное заседание над его подопечной побило рекорд скорости.

По словам Дмитрия Марченко, суд по делу Штепы разошелся через 40 секунд после начала заседания, передает Укринформ.

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“Подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, предназначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: нам объявили, что не явился один из четырех судей судейской коллегии“, - отметил юрист.

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, один из судей находится в отпуске.

Марченко также заявил, что следующее заседание назначено на 1 июня, добавив, что экс-мэр “была на заседании с температурой, у нее воспаление легких. Никаких заявлений не делала“.

Напомним, 28 февраля девятый состав суда, который должен рассматривать дело Штепы, получил отвод.

Ранее, в январе, Штепа, которой грозит пожизненное заключение, заявила, что планирует вернуться в кресло городского головы. До этого, дело Штепы в пятый раз начали рассматривать заново.