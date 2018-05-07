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В Одессе расширили границы масштабного отключения воды

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К трем районам города – Приморскому, Киевскому и Малиновскому, добавили еще и южные пригороды.
Власти организуют подвоз одесситам технической воды автоцистернами
Власти организуют подвоз одесситам технической воды автоцистернами

Власти Одессы приняли решение расширить границы масштабного отключения воды, которое произойдет утром 10 мая. Об этом сообщает местный горсовет со ссылкой на информацию Инфоксводоканала в понедельник, 7 мая.

В частности, к трем районам города – Приморскому, Киевскому и Малиновскому, добавили южные пригороды. Речь идет о жилмассиве Радужный, Черноморке, поселках Таирово, Мизикевича, Ульяновка, Червоный Хутор, Совиньйон-1, 2, 3.                          

"Отключение воды не коснется потребителей Суворовского района, Ленпоселка, Слободки, ж/м 7-е Небо", – утверждают в горсовете.

Напомним, воды в большей части Одессы не будет с 09:00 10 мая до 12:00 11 мая 2018 года. Это связано с  подключением нового водовода, который был проложен в рамках капитального ремонта улицы Толбухина.    

На период отключения воды будет организован подвоз технической воды автоцистернами. Бюветы в Приморском, Киевском и Малиновском районах города будут работать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Одессе на два дня закроют школы и детсады из-за отсутствия воды.

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Теги: Одесса, вода, водоснабжение, Отключение воды
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ANDREICH    07.05.2018, 22:27
Оценка:  0
ANDREICH
Немає в крані води, значить випили жинабаки
providets333    07.05.2018, 22:10
Оценка:  +1
providets333
Йоппєррний театор, у Одесі завжди нема води.
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