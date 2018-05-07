В Одессе расширили границы масштабного отключения воды

К трем районам города – Приморскому, Киевскому и Малиновскому, добавили еще и южные пригороды.

Власти Одессы приняли решение расширить границы масштабного отключения воды, которое произойдет утром 10 мая. Об этом сообщает местный горсовет со ссылкой на информацию Инфоксводоканала в понедельник, 7 мая.

В частности, к трем районам города – Приморскому, Киевскому и Малиновскому, добавили южные пригороды. Речь идет о жилмассиве Радужный, Черноморке, поселках Таирово, Мизикевича, Ульяновка, Червоный Хутор, Совиньйон-1, 2, 3.

"Отключение воды не коснется потребителей Суворовского района, Ленпоселка, Слободки, ж/м 7-е Небо", – утверждают в горсовете.

Напомним, воды в большей части Одессы не будет с 09:00 10 мая до 12:00 11 мая 2018 года. Это связано с подключением нового водовода, который был проложен в рамках капитального ремонта улицы Толбухина.

На период отключения воды будет организован подвоз технической воды автоцистернами. Бюветы в Приморском, Киевском и Малиновском районах города будут работать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Одессе на два дня закроют школы и детсады из-за отсутствия воды.

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