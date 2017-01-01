В зоопарке Бердянска появилась пара кенгурят

Малыши прибыли из Чехии. Их ждали целых пять лет.

В бердянском сафари-парке появилась пара австралийских кенгуру. Сумчатые прибыли из чехии – их ждали целых пять лет. Малышам всего по 10 месяцев, оба – мальчики, но в следующем году к ним планируют подселить и девочек. Об этом во вторник, 8 мая, рассказала ТСН.

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Первые несколько дней кенгурята адаптировались после длительного путешествия и наконец вышли в вольер, - говорится в сообщении.

Малыши перенесли 40-часовое путешествие из Европы в курортный Бердянск. Несколько дней кенгурята привыкали к новым условиям и запахам.

Кенгурята весят по 20 килограммов, но быстро набирают вес, говорят смотрители. Несколько видов сена, яблоки и овощи - привередливые кенгурята внимательно изучают свой рацион прежде, чем начать есть.

Сейчас малыши очень осторожны - если чувствуют опасность - начинают нервничать и шипеть. Впрочем, уже через пару недель должны привыкнуть к новому дому. Тогда они станут ручными - убеждены в Сафари-парке. Но несмотря на это, меры безопасности обещают усилить.

Взрослый кенгуру может преодолеть высоту до 2 метров. Поэтому забор придется наращивать. Уже скоро малышей переселят в большой вольер, где они будут жить вместе с валлаби - карликовыми кенгуру. А в следующем году к мальчикам присоединятся еще три девочки, от которых будут ждать потомства.

Напомним, 3 мая сообщалось, что в зоопарке Вены родились малыши редкого амурского леопарда. Этот вид находится на грани исчезновения - в дикой природе их осталось не больше сотни.