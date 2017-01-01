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Ливень в Черкассах: спасатели вылавливали авто из воды

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В ловушке оказались 10 автомобилей и маршрутка.
Спасателям удалось вытащить легковушки не затопленный участок дороги
Спасателям удалось вытащить легковушки не затопленный участок дороги
Костянтин Проценко/Facebook

В Черкассах после обильного майского ливня спасатели ГСЧС достают из воды автомобили, которые  оказались затопленными.

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Об этом 7 мая сообщил представитель этого ведомства в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

В частности на затопленной улице Королева заглохли три легковушки. С помощью спецтехники за полчаса спасатели вытащили машины на сухой участок дороги.

Также в ловушке оказалась маршрутка с пассажирами
Также в ловушке оказалась маршрутка с пассажирами
Костянтин Проценко/Facebook

Также сообщение о ЧП поступило с улицы Смелянского. Там в водяной ловушке оказались пять легковых автомобилей и маршрутка, в салоне которой находились пассажиры.

При спасении авто спасатели использовали аэродромный автомобиль
При спасении авто спасатели использовали аэродромный автомобиль
Костянтин Проценко/Facebook

На улице Сумгаитской спасатели отбуксировали еще три автомобиля попавших на затопленный ливнем участок дороги и не могли самостоятельно продолжить движение.

Как сообщалось 27 апреля паводок в Черниговской области ограничил движение легковых автомобилей.

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Теги: ливень, затопление, вода, транспорт, ГСЧС
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