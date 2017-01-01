Ливень в Черкассах: спасатели вылавливали авто из воды
В Черкассах после обильного майского ливня спасатели ГСЧС достают из воды автомобили, которые оказались затопленными.
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Об этом 7 мая сообщил представитель этого ведомства в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.
В частности на затопленной улице Королева заглохли три легковушки. С помощью спецтехники за полчаса спасатели вытащили машины на сухой участок дороги.
Также сообщение о ЧП поступило с улицы Смелянского. Там в водяной ловушке оказались пять легковых автомобилей и маршрутка, в салоне которой находились пассажиры.
На улице Сумгаитской спасатели отбуксировали еще три автомобиля попавших на затопленный ливнем участок дороги и не могли самостоятельно продолжить движение.
Как сообщалось 27 апреля паводок в Черниговской области ограничил движение легковых автомобилей.