Ливень в Черкассах: спасатели вылавливали авто из воды

В ловушке оказались 10 автомобилей и маршрутка.

В Черкассах после обильного майского ливня спасатели ГСЧС достают из воды автомобили, которые оказались затопленными.

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Об этом 7 мая сообщил представитель этого ведомства в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

В частности на затопленной улице Королева заглохли три легковушки. С помощью спецтехники за полчаса спасатели вытащили машины на сухой участок дороги.

Также в ловушке оказалась маршрутка с пассажирами Костянтин Проценко/Facebook

Также сообщение о ЧП поступило с улицы Смелянского. Там в водяной ловушке оказались пять легковых автомобилей и маршрутка, в салоне которой находились пассажиры.

При спасении авто спасатели использовали аэродромный автомобиль Костянтин Проценко/Facebook

На улице Сумгаитской спасатели отбуксировали еще три автомобиля попавших на затопленный ливнем участок дороги и не могли самостоятельно продолжить движение.

Как сообщалось 27 апреля паводок в Черниговской области ограничил движение легковых автомобилей.