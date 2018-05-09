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В Мелитополе акция Бессмертный полк закончилась дракой

Комментариев: 2
Представители правоохранительных органов попросили участников акции снять георгиевские ленты. Вскоре началась драка.

В Мелитополе Запорожской области митинг Бессмертного полка закончился дракой. Об этом в среду, 9 мая, сообщается на странице в соцсети Twitter Васи Барабаненко.

Судя по опубликованной видеозаписи, полиция просила участников акции снять георгиевские ленты. Вскоре началась драка.

 

 

 

 

Ранее сообщалось, что в Киеве 9 марта возле станции метро Арсенальная стартовала акция Бессмертный полк. В ней принимали участие 500 человек.

 

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Теги: видео, полиция, Мелитополь, 9 мая, драка, День Победы, Запорожская область, Георгиевская ленточка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    09.05.2018, 14:44
Оценка:  -1
Letohradek
Надеюсь, краснозадым наваляли ))
Nigtmen    09.05.2018, 14:32
Оценка:  +1
Nigtmen
Отпиздить этих люмпенов....
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