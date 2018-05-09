На акции Бессмертный полк в Киеве произошла драка

Причины конфликта пока не известны.

В Киеве возле станции метро Арсенальная в ходе массовой акции Бессмертный полк, приуроченной ко Дню Победы возник конфликт переросший в драку. В результате инцидента пострадал мужчина, ему разбили нос.

Об этом сообщает Апостроф.

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Участники акции собрались на площади перед входом в станцию метро, люди несут с собой плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны. Запланировано, что шествие пройдет по “коридору“ от Арсенальной до площади Славы. Стоит отметить, что возле метро в том же районе также собрались и радикально настроенные активисты.

Полиция задержала одного участника акции apostrophe.ua

Причины инцидента пока не известны apostrophe.ua

Точные причины конфликта пока не известны. Мужчину ударили по лицу, он получил травму носа.

“Также полиция задержала одного мужчину, по всей видимости, одного из участников акции“, - уточняет издание.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия apostrophe.ua

Как сообщалось 9 мая, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что акция Бессмертный полк может являться частью гибридной войны России.