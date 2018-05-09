На акции Бессмертный полк в Киеве произошла драка
В Киеве возле станции метро Арсенальная в ходе массовой акции Бессмертный полк, приуроченной ко Дню Победы возник конфликт переросший в драку. В результате инцидента пострадал мужчина, ему разбили нос.
Об этом сообщает Апостроф.
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Участники акции собрались на площади перед входом в станцию метро, люди несут с собой плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны. Запланировано, что шествие пройдет по “коридору“ от Арсенальной до площади Славы. Стоит отметить, что возле метро в том же районе также собрались и радикально настроенные активисты.
Точные причины конфликта пока не известны. Мужчину ударили по лицу, он получил травму носа.
“Также полиция задержала одного мужчину, по всей видимости, одного из участников акции“, - уточняет издание.
Перші потасовки pic.twitter.com/ABnFZXY71w— Krus (@IamKrus) 9 мая 2018 г.
Как сообщалось 9 мая, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что акция Бессмертный полк может являться частью гибридной войны России.