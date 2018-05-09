Футбольные фанаты устроили шествие по улицам города, которое переросло в столкновения. Фаны бросали в правоохранителей бутылками, камнями и петардами, пострадавшие есть с обеих сторон.

В Днепре полиция в среду, 9 мая, задержала два десятка футбольных фанатов. Им на выручку к отделению полиции пришло несколько сотен ультрас, сообщает ТСН.

Отмечается, что шествие футбольных фанатов переросло в драку. В правоохранителей, которые пытались унять толпу, болельщики Динамо и Шахтера бросали камни, бутылки и петарды. Есть пострадавшие и задержанные.

Инцидент произошел в центре города около 18:00 9 мая.

В частности, одному из полицейских неизвестный бросил за бронежилет неизвестное пиротехническое изделие. В результате полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи, сообщили в полиции.

"Во время движения на перекрестке улицы Андрея Фабра и проспекта Пушкина между болельщиками произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции", - говорится в сообщении.

В то же время, свидетели рассказывают, что ультрас подрались не между собой, как утверждает полиция, а с правоохранителями.

Сразу же в отдел полиции отправились несколько сотен фанатов – вызволять "своих", преимущественно фанатов Динамо. Правоохранители в шлемах и щитах окружили здание полиции. После переговоров и следственных действий большинство фанатов, по данным журналистов, отпустили. Толпа отправилась к стадиону, где, кстати, специального сектора для фанатов Динамо не выделено.

Охрану публичной безопасности в Днепре во время футбольного матча обеспечивают 1,6 тысячи правоохранителей.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре ультрас устроили массовые драки

В прошлом году футбольные ультрас устроили массовую драку в Киеве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet