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В Черниговской области в ДТП погибла семья

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Водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на обочину и на большой скорости столкнулся с деревом.
Ford Mondeo врезался в дерево
Ford Mondeo врезался в дерево
Нацполиция Украины

В Бахмацком районе Черниговской области в дорожной аварии между селами Зеленовка и Осиновка погибли супруги и их маленький ребенок. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 11 мая.

Житель района, управляя автомобилем Ford Mondeo, на районной автодороге не выбрал безопасной скорости, выехал на обочину, где столкнулся с придорожным деревом, – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель с женой погибли на месте происшествия. С помощью спецтехники спасатели вырезали их тела из автомобиля.

В дальнейшем в ходе осмотра автомобиля в салоне было обнаружено тело их годовалого ребенка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движение, в результате чего погибло несколько человек (ч.3 ст. УК Украины).

ДТП произошло между селами Зеленовка и Осиновка. Фото: Нацполиция Украины
 

Накануне в Житомирской области на автодороге Киев-Ковель столкнулись два атомобиля. Вспыхнул пожар, в результате которого погибли три человека, еще один пострадал.

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Теги: ДТП, смерть, ребенок, фото, авария, погибли, Черниговская область, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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