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В ресторане Киева избили сына Шуфрича

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Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой.
В ресторане Киева избили сына Шуфрича
© facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича
Фото 1/9
  • Александр Шуфрич с друзьями
  • Александр Шуфрич
  • Александр Шуфрич
  • Еще один потерпевший
  • Задержанный на месте инцидента
В ресторане Киева избили сына Шуфрича
Александр Шуфрич с друзьями
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В одном из ресторанов Киева избили Александра Шуфрича, старшего сына народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, и его товарищей. Об этом сообщила пресс-служба политика на странице в Facebook в воскресенье, 13 мая.

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“В результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Нападавшие представились работниками (правоохранительных) “органов“, до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД“, – говорится в публикации.

Пресс-служба нардепа отметила, что полиция задержала двух человек, причастных к этому инциденту.

“Потерпевшими было написано заявление в Соломенское РУВД. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо“, – сказано в сообщении.

Также в Facebook опубликовали несколько фото: “задержанный на месте происшествия (в профиль в голубой рубашке), неустановленные лица, которые покинули место происшествия, и пострадавшие - Александр Шуфрич с друзьями“.

Полиция этот случай еще не комментировала.

Напомним, 26 августа 2017 года младший сын Шуфрича Нестор на Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами. 28 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Шуфрича виновным в ДТП и приговорил к году условного наказания.

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Теги: Киев, Шуфрич, избиение, ресторан, Нестор Шуфрич, Александр Шуфрич
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