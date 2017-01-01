В ресторане Киева избили сына Шуфрича

Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой.

В одном из ресторанов Киева избили Александра Шуфрича, старшего сына народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, и его товарищей. Об этом сообщила пресс-служба политика на странице в Facebook в воскресенье, 13 мая.

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“В результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Нападавшие представились работниками (правоохранительных) “органов“, до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД“, – говорится в публикации.

Пресс-служба нардепа отметила, что полиция задержала двух человек, причастных к этому инциденту.

“Потерпевшими было написано заявление в Соломенское РУВД. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо“, – сказано в сообщении.

Также в Facebook опубликовали несколько фото: “задержанный на месте происшествия (в профиль в голубой рубашке), неустановленные лица, которые покинули место происшествия, и пострадавшие - Александр Шуфрич с друзьями“.

Полиция этот случай еще не комментировала.

Напомним, 26 августа 2017 года младший сын Шуфрича Нестор на Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами. 28 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Шуфрича виновным в ДТП и приговорил к году условного наказания.