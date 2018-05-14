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Стали известны обстоятельства смерти судьи Бобровника

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Одиозный судья, которого обвиняли во взяточничестве, умер за рулем собственного автомобиля. В полиции сообщили, что обстоятельства смерти были естесственными.
Александр Бобровник умер в возрасте 37 лет
Александр Бобровник умер в возрасте 37 лет
inforesist.org

В момент смерти судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник находился за рулем собственного автомобиля в Житомирской области. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко.

“На момент смерти он находился в собственном автомобиле, почувствовал ухудшение самочувствия. Вызвали скорую, но медики только констатировали смерть“, - сказала она.

Назвать предварительную причину смерти Ващенко не смогла и посоветовала с этим вопросом обратиться к родным.

На уточняющий вопрос, стала ли причиной смерти ДТП, Ващенко сказала: “Нет, ДТП не было. Это естественные обстоятельства“.

“Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ“, - подытожила Ващенко.

По словам источника издания, родители подозревают, что причиной смерти могли стать высокое давление в момент, когда ухудшилось самочувствие, или проблема с сердцем.

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Ранее сообщалось, что Бобровник умер в возрасте 37 лет. Об этом стало известно 13 мая 2018 года.

Напомним Бобровник вел громкие дела экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, депутата Верховной Рады Борислава Розенблатта и экс-нардепа Николая Мартыненко, а также народного депутата-беглеца Александра Онищенко. В частности, 7 марта Бобровник утвердил Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен. А 22 апреля своим решением он отпустил Мартыненко на поруки

В начале 2018 года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла производство в отношении Бобровника, которого ранее обвинили во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.

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Теги: смерть, полиция, судья, скорая помощь, Бобровник
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