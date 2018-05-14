В Киеве осудили мужчину, отбиравшего телефоны у детей

Мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Деснянский районный суд Киева огласил приговор 34-летнему злоумышленнику, который представляясь сотрудником полиции, незаконно завладевал вещами несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Читай также: Нападение грабителя на ребенка попало на видео

По данным следствия, с октября 2017 года по январь 2018 года мужчина, находясь возле учебных заведений, подходил к детям и, представляясь сотрудником полиции, просил предоставить мобильный телефон для осуществления служебного телефонного звонка. После того, как школьники отдавали ему телефоны, последний исчезал с места совершения преступления.

В общей сложности пострадали 15 несовершеннолетних детей.

Мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Он признан виновным и приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее мошенник в священнической одежде обокрал церковь в Киеве на улице Крайней в Деснянском районе.