В Киеве осудили мужчину, отбиравшего телефоны у детей
Деснянский районный суд Киева огласил приговор 34-летнему злоумышленнику, который представляясь сотрудником полиции, незаконно завладевал вещами несовершеннолетних.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
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По данным следствия, с октября 2017 года по январь 2018 года мужчина, находясь возле учебных заведений, подходил к детям и, представляясь сотрудником полиции, просил предоставить мобильный телефон для осуществления служебного телефонного звонка. После того, как школьники отдавали ему телефоны, последний исчезал с места совершения преступления.
В общей сложности пострадали 15 несовершеннолетних детей.
Мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Он признан виновным и приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Ранее мошенник в священнической одежде обокрал церковь в Киеве на улице Крайней в Деснянском районе.