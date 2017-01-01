На границе пограничники обнаружили в автобусе "водителя-зайца"

Второй водитель автобуса спрятался в спальном отсеке от прохождения контроля.

Рейс вез детей из Чехии в Украину facebook.com/zahidnuy.kordon

Пограничники на западной границе обнаружили в туристическом автобусе, который вез детей из Чехии в Украину, водителя без документов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГПСУ.

При осмотре автобуса, который следовал по маршруту Градец - Кралове - Тячев, через пункт пропуска Ужгород, пограничный наряд второго водителя, спрятавшегося спальном отсеке от прохождения контроля.

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Второй водитель, который оказался гражданином Чехии, объяснил свои действия тем, что не имел при себе документа на право пересечения границы.

“После выяснения всех обстоятельств было принято решение об отказе во въезде в Украину, и нарушителя вернули на территорию Словакии в установленном порядке“, - говорится в сообщении.

В полицию Закарпатской области было направлено сообщение по признакам уголовного преступления по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, 12 мая в Украине в рамках операции Граница-2018 к охране государственной границы на западном направлении были привлечены военные.

Ранее, 8 мая, на Закарпатье в населенном пункте Богдан неизвестные выкрали работника пограничного ведомства.