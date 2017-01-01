"Били ногами по голове": сын Шуфрича об избиении в ресторане

По словам Шуфрича, конфликт возник после того, как неизвестный попросил у него сигарету.

Александр Шуфрич, который является сыном народного депутата Нестора Шуфрича, рассказал о своем избиении в одном из киевских ресторанов.

Он заявил, что конфликт возник после того, как неизвестный попросил у него сигарету, передает телеканал NEWSONE.

“Получил сильный удар в голову, я упал, после чего получил несколько ударов ногами в голову и другие части тела. Начал этот инцидент один человек. Мои знакомые подверглись нападению еще нескольких человек. Я не знаю имени и личности данного человека, не знаком с ним и ему не представлялся“, - сказал сын депутата.

По словам Шуфрича, нападавших было пятеро и они вели себя крайне неадекватно. Он также добавил, что несколтко нападавших были задержаны своими силами, до приезда правоохранителей.

“Услышав, что мы намерены вызвать полицию, ребята начали говорить, что они из органов, что у них такое звание, что полиция нам не поможет“, - рассказал он.

Сын нардепа отметил, что двое его друзей, которые также подверглись нападению, получили сотрясение мозга, а ему были наложены швы на лицо.

Напомним, 13 мая в одном из ресторанов столицы избили Александра Шуфрича и его двоих друзей. В полиции сообщили, что группа неизвестных нанесла мужчинам многочисленные травмы головы и телесные повреждения.