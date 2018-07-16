На Закарпатье горел лагерь ромов, подозревают поджог

Сначала загорелась церковь, в которой находился детский сад. Потом огонь перебросился на соседний дом.

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В воскресенье, 15 июля, в селе Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области загорелась церковь, в которой располагался детский сад.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

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“В спасательную часть звонок поступил в три часа ночи. В селе Великая Добронь загорелось культовое сооружение (церковь) в ромском поселении, в которой находился детский сад. Пожар был таких масштабов, что перебросился на соседний дом. Сейчас в спасательной службе воздерживаются от комментариев и просят подождать выводов специальной проверки“ - говорится в сообщении.

Однако местные жители рассказали журналистам, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий, касающихся нацменьшинств в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ромы избили прохожего.