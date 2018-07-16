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На Закарпатье горел лагерь ромов, подозревают поджог

Комментариев: 5
Сначала загорелась церковь, в которой находился детский сад. Потом огонь перебросился на соседний дом.
На Закарпатье горел лагерь ромов, подозревают поджог
© mukachevo.net
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На Закарпатье горел лагерь ромов, подозревают поджог
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В воскресенье, 15 июля, в селе Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области загорелась церковь, в которой располагался детский сад.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

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“В спасательную часть звонок поступил в три часа ночи. В селе Великая Добронь загорелось культовое сооружение (церковь) в ромском поселении, в которой находился детский сад. Пожар был таких масштабов, что перебросился на соседний дом. Сейчас в спасательной службе воздерживаются от комментариев и просят подождать выводов специальной проверки“ - говорится в сообщении.

Однако местные жители рассказали журналистам, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий, касающихся нацменьшинств в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ромы избили прохожего.

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Теги: ромы, закарпатье, поджог, пожар
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Комментариев (5)
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Бувший_східняк    16.07.2018, 04:13
Оценка:  0
Бувший_східняк
А якого рожна вони собі табори влаштовують? Колись же це було заборонено. Чи "розквіт" демократії зробив свою справу?
Коцман__Бобза    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
"горел лагерь ромов, подозревают поджог"

Да нет. Просто курили в постели.
Коцман__Бобза    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Подождите-подождите! Не так быстро. В лагере в культовом сооружении, в котором был детский сад? Так это уже не лагерь.
Бувший_східняк    16.07.2018, 04:14
Оценка:  0
Бувший_східняк
До речі, а яка у циган релігія? Якісь шамани?
страхшоссе    16.07.2018, 00:16
Оценка:  0
страхшоссе
то есть кара Божия
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