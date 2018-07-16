Россия готовит атаку на Мариуполь - Порошенко
Президент Петр Порошенко во время посещения военных учений Си Бриз-2018 заявил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.
По его словам, после аннексии Россией Крыма обстановка в черноморском регионе крайне напряженная и РФ постоянно увеличивает свои военные группировки на оккупированных территориях, передает пресс-служба президента.
Читай также: Есть шансы, что война на Донбассе может закончиться быстро - Наев
Порошенко также добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море, напомнив о незаконных массовых досмотрах украинских кораблей.
“Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря“, - заявил президент.
Напомним, 11 июня министр обороны России Сергей Шойгу перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заявил о том, что прямой военный конфликт между РФ и Украиной невозможен.
В то же время, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведомство предложило Кабмину вынести вопрос о создании противодействия России за ее агрессивные действия в отношении украинских торговых судов в Азовском море.
сугубо хахлятская риторика. А чего ж наш главком не сядет на коня и не возьмет шашку и не..... ой, усрался главком. А вернее не было ему от путина распоряжений на рашку идти войной. ))))))
Только ты сможешь это сделать! Великий наш рЫформатор!
А мы ещё пояса подтянем. Скинемся всем миром, чтоб не оголодал ты ненароком, о счастье нашем заботясь.