Россия готовит атаку на Мариуполь - Порошенко

Президент добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море.

Президент Петр Порошенко во время посещения военных учений Си Бриз-2018 заявил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

По его словам, после аннексии Россией Крыма обстановка в черноморском регионе крайне напряженная и РФ постоянно увеличивает свои военные группировки на оккупированных территориях, передает пресс-служба президента.

Читай также: Есть шансы, что война на Донбассе может закончиться быстро - Наев

Порошенко также добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море, напомнив о незаконных массовых досмотрах украинских кораблей.

“Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря“, - заявил президент.

Напомним, 11 июня министр обороны России Сергей Шойгу перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заявил о том, что прямой военный конфликт между РФ и Украиной невозможен.

В то же время, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведомство предложило Кабмину вынести вопрос о создании противодействия России за ее агрессивные действия в отношении украинских торговых судов в Азовском море.