Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия готовит атаку на Мариуполь - Порошенко

Комментариев: 36
Президент добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море.
Порошенко утверждает, что обстановка в море крайне напряжена
Порошенко утверждает, что обстановка в море крайне напряжена
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко во время посещения военных учений Си Бриз-2018 заявил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

По его словам, после аннексии Россией Крыма обстановка в черноморском регионе крайне напряженная и РФ постоянно увеличивает свои военные группировки на оккупированных территориях, передает пресс-служба президента.

Читай также: Есть шансы, что война на Донбассе может закончиться быстро - Наев

Порошенко также добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море, напомнив о незаконных массовых досмотрах украинских кораблей.

“Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря“, - заявил президент.

Напомним, 11 июня министр обороны России Сергей Шойгу перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заявил о том, что прямой военный конфликт между РФ и Украиной невозможен.

В то же время, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведомство предложило Кабмину вынести вопрос о создании противодействия России за ее агрессивные действия в отношении украинских торговых судов в Азовском море.

Поделись:
Теги: Порошенко, Мариуполь, Россия, агрессия, атака, Азовское море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (38)
Отсортировать по дате Вниз
black-antigen    16.07.2018, 16:53
Оценка:  -1
black-antigen
Лучше бы Трамп придушил вашего карлика в Финляндии. Сразу жизнь стала бы мирной.

сугубо хахлятская риторика. А чего ж наш главком не сядет на коня и не возьмет шашку и не..... ой, усрался главком. А вернее не было ему от путина распоряжений на рашку идти войной. ))))))
black-antigen    16.07.2018, 16:52
Оценка:  0
black-antigen
давно не писал на БМ, уже забыл сколько тут порохоботов. Клоака, фсб и ее агентуры.
Doriаn_    16.07.2018, 16:54
Оценка:  0
Doriаn_
Клоака, фсб и ее агентуры - самокритично .
black-antigen    16.07.2018, 16:49
Оценка:  -2
black-antigen
Этот потц доразвалил армию, облажался на международной арене и .... ездит по селам сортиры с амбулаториями открывает, что не есть его заслуга и парафия
Doriаn_    16.07.2018, 16:52
Оценка:  -2
Doriаn_
О как вас на вашей россии колбасит. Значит наш президент делает все правильно
KIBARG    16.07.2018, 16:47
Оценка:  -2
KIBARG
Если честно-уже тошнит от постоянных заявлений о подготовке наступления, 4 года одно и то же, будь-то выгодно держать население в страхе.
black-antigen    16.07.2018, 16:51
Оценка:  -3
black-antigen
это методичка ФСБ, по которй работает петенька.Надо чтобы народ (быдло) запугано. Как в раше. Вот этот потц и работает по инструкции с лубянки - пугает быдло.
ToLK    16.07.2018, 16:21
Оценка:  -6
ToLK
Лучше бы Россия готовила атаку на Порошенко))
krolikoff_net    16.07.2018, 16:23
Оценка:  +6
krolikoff_net
Лучше бы Трамп придушил вашего карлика в Финляндии. Сразу жизнь стала бы мирной.
krolikoff_net    16.07.2018, 16:20
Оценка:  +8
krolikoff_net
От невменяемой россии можно ждать всего чего угодно .
meglj    16.07.2018, 16:19
Оценка:  -7
meglj
Петруха беГииии.....
krolikoff_net    16.07.2018, 16:21
Оценка:  +5
krolikoff_net
С чего бы это ? Как полезут рассиане в бой, так и вернуться навзад кто в гробах , а кто и в мусорных кульках . Гробов в нищей россии на всех ихтамнетов не хватает .
ura_docent    16.07.2018, 16:15
Оценка:  -6
ura_docent
Россия готовит атаку на Мариуполь - Порошенко??? НІ на ОДЕСУ кацапи підуть Одеса не захіщена главнокомандущий !!!! Навіщо цей ПІАР пане ПРИЗИДЕН МариупольТ???Стратегії нуло
A-Nikitin    16.07.2018, 16:15
Оценка:  -5
A-Nikitin
смешно,а почему не Бердянск?
krolikoff_net    16.07.2018, 16:17
Оценка:  +3
krolikoff_net
В Бердяске ихтамнеты сразу станут совсем ихтамгнетами. Не закрепиться там десанту никак.
Teetotaler    16.07.2018, 15:49
Оценка:  +4
Teetotaler
Спаси нас Пётр Алексеевич! Спаси страну!
Только ты сможешь это сделать! Великий наш рЫформатор!
А мы ещё пояса подтянем. Скинемся всем миром, чтоб не оголодал ты ненароком, о счастье нашем заботясь.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь