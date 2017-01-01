Под Черновцами столкнулись девять авто
Вблизи Черновцов столкнулись девять автомобилей. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает ГСЧС в Черновицкой области.
Авария случилась на автодороге Черновцы - с. Магала 15 июля. Столкнулись 7 легковых и 2 грузовых авто.
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Грузовики оказались зажатыми между дорожными отбойниками, что стало причиной перекрытия движения на указанном участке.
Для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на место инцидента по вызову прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной части № 2. Спасатели, используя специнструмент, срезали металлические отбойники, после чего с помощью пожарного автомобиля отбуксировали 2 грузовика.
После всех мероприятий движение на данном участке дороги было восстановлено.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Также сообщалось, что 14 июля под Одессой грузовик врезался в авто. В результате аварии погиб ребенок.