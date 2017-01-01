Сутки в ООС: 19 обстрелов, один раненый
За минувшие сутки сепаратисты 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе - один военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке на своей странице в Facebook.
“За прошедшие сутки, 16 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения“, - говорится в сводке.
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Как отмечается, сепаратисты проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино.
“Вместе с тем в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины“, - подчеркивается в сводке.
Отмечается, что своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть ответный огонь.
Напомним, 16 июля в Донецкой области боевики обстреляли из стрелкового оружия бронеавтомобиль Кугуар пограничного наряда из состава Объединенных сил