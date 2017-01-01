Сутки в ООС: 19 обстрелов, один раненый

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Была проявлена активность на отдельных направлениях.

По данным разведки, двое боевиков были ранены mil.gov.ua

За минувшие сутки сепаратисты 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе - один военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке на своей странице в Facebook.

“За прошедшие сутки, 16 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения“, - говорится в сводке.

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Как отмечается, сепаратисты проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино.

“Вместе с тем в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины“, - подчеркивается в сводке.

Отмечается, что своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть ответный огонь.

Напомним, 16 июля в Донецкой области боевики обстреляли из стрелкового оружия бронеавтомобиль Кугуар пограничного наряда из состава Объединенных сил