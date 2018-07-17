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В Украине начнут производить беспилотные воздушные такси

Комментариев: 5
Беспилотные воздушные такси будет производить госпредприятие Антонов совместно со швейцарцами.
Антонов подписал меморандум с производителем беспилотных вертолетов
Антонов подписал меморандум с производителем беспилотных вертолетов
antonov.com

Госпредприятие Антонов подписало меморандум с компанией AIR-ION TECHNOLOGIES SA (Швейцария), который предусматривает партнерство в разработке электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе модульной платформы, разработанной швейцарской компанией.

Об этом в Лондоне сообщила пресс-служба предприятия на авиасалоне Farnborough-2018, передает УНИАН.

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“Предварительно запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч. Документ предусматривает несколько этапов сотрудничества, на первом из которых партнеры проведут исследования мировых технологий и рынка по применению электрических БПЛА в качестве воздушного такси, а также гибридных БПЛА в других гражданских и военных целях“, - говорится в сообщении.

Госпредприятие будет участвовать в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении испытаний, сертификации, а в перспективе на производственных мощностях госпредприятия планируется наладить линию по серийному производству беспилотников.

Напомним, 16 июля в Лондоне на Farnborough-2018 Украина продемонстрировала новейший военно-транспортный самолет ГП Антонов Ан-178.

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Теги: АП Антонов, БПЛА, Farnborough-2018, такси, беспилотники
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Комментариев (5)
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Trampik    17.07.2018, 17:39
Оценка:  +1
Trampik
Дороги уже все отремонтировали?
tulchanin    17.07.2018, 17:44
Оценка:  0
tulchanin
Какие дороги? Hyperloop строят, дороги ненужны будут.
tulchanin    17.07.2018, 17:32
Оценка:  -1
tulchanin
Как-то фантастично, электрических БПЛА с грузоподъемностью в 1500 кг ? Пока вроде не придумали батарей превосходящих или сопоставимых по энергоемкости с керосином. Да и как-то не хотят люди летать только на автоматике, без пилота. Даже при подавляющей статистике вины человеческого фактора.
Nikonori    17.07.2018, 17:25
Оценка:  +1
Nikonori
Главное там и военные цели вписаны
Коцман__Бобза    17.07.2018, 17:20
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Вот оно - будущее.
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