В Украине начнут производить беспилотные воздушные такси

Беспилотные воздушные такси будет производить госпредприятие Антонов совместно со швейцарцами.

Госпредприятие Антонов подписало меморандум с компанией AIR-ION TECHNOLOGIES SA (Швейцария), который предусматривает партнерство в разработке электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе модульной платформы, разработанной швейцарской компанией.

Об этом в Лондоне сообщила пресс-служба предприятия на авиасалоне Farnborough-2018, передает УНИАН.

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“Предварительно запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч. Документ предусматривает несколько этапов сотрудничества, на первом из которых партнеры проведут исследования мировых технологий и рынка по применению электрических БПЛА в качестве воздушного такси, а также гибридных БПЛА в других гражданских и военных целях“, - говорится в сообщении.

Госпредприятие будет участвовать в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении испытаний, сертификации, а в перспективе на производственных мощностях госпредприятия планируется наладить линию по серийному производству беспилотников.

Напомним, 16 июля в Лондоне на Farnborough-2018 Украина продемонстрировала новейший военно-транспортный самолет ГП Антонов Ан-178.