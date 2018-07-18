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Супрун посоветовала лечить больное горло мороженым

Комментариев: 5
Мороженое должно быть натуральным и с минимальным количеством добавок, поскольку они могут вызвать раздражение, заявила и.о министра Здравоохранения.
Больное горло - не повод отказываться от мороженого, считает и.о министра Здравоохранения
Больное горло - не повод отказываться от мороженого, считает и.о министра Здравоохранения
depositphotos.com

Больное горло – это не повод отказываться от такого лакомства, как мороженое. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

“Если болит горло, врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи. Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли – кушать холодную пищу“, – написала Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, что помогает успокоить воспаление и дать временное облегчение боли.

“Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания. Холодное стимулирует сужение сосудов и миндалин, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень тяжело кушать обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи“, – добавила Супрун.

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Она уточнила, что важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Или можно выбрать обычный фруктовый сок без любых добавок.

Если же вы выбрали именно мороженое как средство ослабления боли в горле, важно есть медленно, не проглатывая большие куски. После этого нужно прополоскать горло водой – отметила Супрун.

Глава минздрава отметила, что, несмотря на облегчение, которое может дать холодная пища или мороженое, это не является основным методом лечения. Поэтому в любом случае нужно проконсультироваться с врачом.

Напомним, ранее Супрун рассказала о вреде загара и пояснила, почему “жариться“ на солнце летом - не лучшая идея. 

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Теги: Минздрав, болезнь, мороженое, министр, Супрун, простуда, горло
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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hope55    18.07.2018, 14:01
Оценка:  0
hope55
я еще со студенческих лет только так и лечу горло. До ангины никогда не доходило. Только надо в начальной стадии есть мороженое- от холода бактерии не развиваются и сразу же погибают. Знаю ЛОРа который советует не горячее пить и на больные уши компрессы горячие прикладывать, а холодные
Asmo    18.07.2018, 15:20
Оценка:  0
Asmo
при 4 градусах вирус ОРВИ живет два месяца, так что человек от холода погибнет значительно раньше чем простуда )
Зорян_и_Шкиряк    18.07.2018, 13:48
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Вангую: следующим постулатом от "Разрушительницы мифов" будет развенчание несовместимости приёма антибиотиков и водки.
Я давеча как в воду смотрел, когда написал, что водитель, совершивший в Германии ДТП, запивал обезболивающие водкой, послушав советы симпатичной министерши! )))
Help2016    18.07.2018, 13:39
Оценка:  +1
Help2016
Пока не набежали комментирующие ушлёпки, напишу. Она не "лечить" посоветовала, даже акцентировала, что это не лечит.. Она сказала, что вполне можно есть с больным горлом. Хуже не будет, а холод чуть-чуть боль снимает.
Зорян_и_Шкиряк    18.07.2018, 13:50
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Можно даже выходить на работу с больным горлом, - скажу я Вам больше! Объелся мороженного и вперёд - создавать прибавочную стоимость!
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