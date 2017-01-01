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Украина и Грузия обсуждают взаимный въезд по внутренним паспортам

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Министр Кабинета Министров Александра Саенко во время деловой поездки в Грузию обсудил с премьер-министром страны возможность въезда по внутренним паспортам.
Возможно, вскоре украинцы смогут ездить в Грузию
Возможно, вскоре украинцы смогут ездить в Грузию
telegraf.com.ua

Министр Кабмина Александр Саенко во время деловой поездки в Грузию обсудил с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе возможность поездок украинцев и грузин друг к другу “в гости“ по внутренним паспортам. Об этом сообщается на Правительственном портале

“Грузинская сторона выразила готовность ускорить внутригосударственные процедуры, Которые бы позволили открыть возможность для взаимных поездок“, - говорится в сообщении.

Кроме того, Саенко и Бахтадзе выразилы готовность активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках “Нового Шелкового пути“ - товарного маршрута из Европы в Китай.

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“Украина готова продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по вопросам совершенствования существующих и развития новых транспортных маршрутов, а также устранения препятствий на пути движения товаров и услуг. В этом контексте актуальным является вопрос развития“ Нового Шелкового пути “, - заметил Александр Саенко. 

Стороны также обсудили проведение заседания совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое может состояться в этом году.

Напомним, ранее в НАТО подтвердили стремление Украины к членству. 

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Теги: Украина, Грузия, договоренность, паспорта
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