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Парубий поставил точку с запуском Антикорсуда

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Спикер парламента подписал закон О судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона О Высшем антикоррупционном суде.
Андрей Парубий подписал закон, позволяющий запустить Высший Антикоррупционный суд
Андрей Парубий подписал закон, позволяющий запустить Высший Антикоррупционный суд
УНН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в среду, 18 июля, подписал закон О судоустройстве и статусе судей. Об этом сам спикер сообщил в своем Twitter.

"Сегодня подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона Украины О Высшем антикоррупционном суде. Этим окончательно поставил точку в дискуссиях о запуске Высшего Антикоррупционного суда", - написал Парубий в микроблоге.

Напомним, 12 июля Верховная Рада приняла президентский законопроект о внесение изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, который необходим для функционирования Антикоррупционного суда.

26 июня президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу.

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Теги: законы, спикер, коррупция, закон, Верховная Рада, парламент, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Андрей Парубий, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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