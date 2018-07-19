В Ровно дедушка ждал российские танки с портретом Николая II в руках

71-летнего гражданина задержали за мелкое хулиганство. Дедушка ждал российские танки и обещал вешать украинцев.

В городе Ровно сотрудниками полиции был замечен 71-летний дедушка, который стоял в центре города с портретом российского царя Николая II, и утверждал, что ждет российские танки. Об этом сообщает издание Українські Новини со ссылкой на представителя полиции.

Полицейская рассказала, что местные жители вызвали патрульную полицию к мужчине, который в руках держал портрет царя Николая II и кричал, что ждет российские танки, а когда те приедут, будет вешать украинцев.

В Ровно дедушка ждал российские танки 0:00 / 00:42

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После прибытия полиции мужчина назвал сотрудницу правоохранительных органов “сатаной в штанах“ и “гадюкой“ и начал крестить ее.

Патрульные задержали мужчину и увезли в городской отдел полиции для выяснения его личности.

Дедушка в Ровно ждет российские танки и открещивается от... 0:00 / 01:23

Оказалось, что это 71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве.

На мужчину составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и отпустили.

Напомним, ранее в Одессе на пляже задержали 72-летнего педофила.