В Ровно дедушка ждал российские танки с портретом Николая II в руках
В городе Ровно сотрудниками полиции был замечен 71-летний дедушка, который стоял в центре города с портретом российского царя Николая II, и утверждал, что ждет российские танки. Об этом сообщает издание Українські Новини со ссылкой на представителя полиции.
Полицейская рассказала, что местные жители вызвали патрульную полицию к мужчине, который в руках держал портрет царя Николая II и кричал, что ждет российские танки, а когда те приедут, будет вешать украинцев.
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После прибытия полиции мужчина назвал сотрудницу правоохранительных органов “сатаной в штанах“ и “гадюкой“ и начал крестить ее.
Патрульные задержали мужчину и увезли в городской отдел полиции для выяснения его личности.
Оказалось, что это 71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве.
На мужчину составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и отпустили.
Напомним, ранее в Одессе на пляже задержали 72-летнего педофила.
обычно парадоксальные мордорские идиоты носят их вместе)
Среди концов,
Найдешь конец ты
Наконец!
У дедушки типичный ХГМ.
Спорим, что оба до этого не доживете?