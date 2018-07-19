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В Ровно дедушка ждал российские танки с портретом Николая II в руках

Комментариев: 19
71-летнего гражданина задержали за мелкое хулиганство. Дедушка ждал российские танки и обещал вешать украинцев.
Дедушка оскорблял и крестил сотрудников полиции
Дедушка оскорблял и крестил сотрудников полиции
скриншот видео

В городе Ровно сотрудниками полиции был замечен 71-летний дедушка, который стоял в центре города с портретом российского царя Николая II, и утверждал, что ждет российские танки. Об этом сообщает издание Українські Новини со ссылкой на представителя полиции. 

Полицейская рассказала, что местные жители вызвали патрульную полицию к мужчине, который в руках держал портрет царя Николая II и кричал, что ждет российские танки, а когда те приедут, будет вешать украинцев.

В Ровно дедушка ждал российские танки
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После прибытия полиции мужчина назвал сотрудницу правоохранительных органов “сатаной в штанах“ и “гадюкой“ и начал крестить ее. 

Патрульные задержали мужчину и увезли в городской отдел полиции для выяснения его личности.

Дедушка в Ровно ждет российские танки и открещивается от...
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Оказалось, что это 71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве.

На мужчину составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и отпустили.

Напомним, ранее в Одессе на пляже задержали 72-летнего педофила. 

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Теги: Ровно, дедушка, танки, Россия, Николай II, полиция
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Комментариев (19)
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KIBARG    19.07.2018, 10:57
Оценка:  +1
KIBARG
Почему бы его на родину к русским танкам не экстрадировать? Много нового бы поведал о своей земле обетованной.
illusive    19.07.2018, 10:50
Оценка:  -1
illusive
Удивительно, что у него не было еще и портрета Ленена,
обычно парадоксальные мордорские идиоты носят их вместе)
Коцман__Бобза    19.07.2018, 10:45
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Постойте-постойте. Икона Николая 2. Это случайно не Поклонская в гриме?
Коцман__Бобза    19.07.2018, 10:33
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Скажите мне, кто ходит в черных одеждах, совершает ночные службы, регулярно совершает акты каннибализма?
Shurat44    19.07.2018, 10:35
Оценка:  -4
Shurat44
Приходи и тебя съедят и в банки засолят с надписью "соленый огурец кобзы".
Коцман__Бобза    19.07.2018, 10:37
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Ну понятно. Когда знаешь ответ и он тебе неприемлем, начинаешь юродствовать.
Shurat44    19.07.2018, 10:44
Оценка:  -1
Shurat44
ответ и кобза знает но боится своего конца.
Коцман__Бобза    19.07.2018, 10:47
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Своего конца боятся те, кто его себе обрезает. А это ты и твои единоверцы.
Shurat44    19.07.2018, 10:51
Оценка:  -1
Shurat44
когда придет время обрезания жизни придет и твой конец.
Коцман__Бобза    19.07.2018, 10:54
Оценка:  0
Коцман__Бобза
В конце концов
Среди концов,
Найдешь конец ты
Наконец!
VikaGraum    19.07.2018, 10:53
Оценка:  0
VikaGraum
Про акты каннибализма - это Вы тонко так потроллили)))
Коцман__Бобза    19.07.2018, 10:27
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Угроза вешать украинцев - это не мелкое хулиганство, а экстремизм. А это уже другая статья. Но я так думаю, что тут не статья, а стационар психиатрической больницы. Что там Супрун про психбольных вещала?
Коцман__Бобза    19.07.2018, 10:31
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
"Оказалось, что это 71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве."

У дедушки типичный ХГМ.
Doriаn_    19.07.2018, 10:27
Оценка:  0
Doriаn_
Наадеюсь в г.Ровно есть веревка, мыло и тубаретка. Пора дедушке помыться и в горы .
нестор_    19.07.2018, 10:24
Оценка:  0
нестор_
а тут бандеровцы
Shurat44    19.07.2018, 10:22
Оценка:  -3
Shurat44
уважанию дедушке, все верно глаголит.
illusive    19.07.2018, 10:34
Оценка:  0
illusive
Вам с дедом придется очень долго ждать)
Спорим, что оба до этого не доживете?
petja@    19.07.2018, 10:44
Оценка:  +1
petja@
Пора тобі з дєдушкой одягнути кокошнічєк і в чотири дошки прилягнути, а і ватнічєк прихопи, бо в землі холодновато.
Olshankin    19.07.2018, 10:13
Оценка:  +4
Olshankin
Не дождался старик российских пенсий, стал ждать танки.
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