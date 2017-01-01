В центре Львова дерево упало на два автомобиля

Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.

Автомобилю Volkswagen досталось больше всего скриншот из видео

В центре Львова на улице Пекарской большое дерево упало на автомобили, припаркованные неподалеку. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что из людей никто не пострадал, но транспорт оказался сильно поврежден. Две машины - Hyundai Tucson и Volkswagen Passat - дерево накрыло полностью.

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Именно машине Volkswagen досталось больше всего. Толстенный ствол каштана полностью смял крышу универсала. В опубликованном видео владелец этой машины сказал, что теперь ему остается “сделать из машины кабриолет и возить красивых девушек“.

При осмотре упавшего дерева оказалось, что у него прогнили корни. Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.

Разбирать завалы прибыла бригада коммунальщиков.

Напомним, 21 июня в Соломенском районе Киева на припаркованный автомобиль Skoda Octavia второй раз упало аварийное дерево. Ранее, 2 июня, в Запорожье дерево упало на троллейбус, в результате чего были травмированы и госпитализированы двое пассажиров.