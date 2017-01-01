В центре Львова из-за утечки газа проводили эвакуацию

Люди утром пришли на работу и начали жаловаться на самочувствие. Несколько человек обратились за помощью врачей.

В центре Львова утром в пятницу, 20 июля, произошла утечка газа, проводилась эвакуация. Об этом сообщает местное издание Galinfo.

Как отмечается, из-за утечки газа во Львове эвакуировали сотрудников Главного управления Гоструда во Львовской области, госпредприятия Укрзападгеология и ряда других структур, расположенных по адресу площадь Мицкевича, 8.

Один из руководителей компании, которая арендует помещения в указанном здании, сообщил, что люди утром пришли на работу и начали жаловаться на самочувствие. Вместе с тем, он отметил, что резкий запах ощущался не сразу, поэтому вовремя не среагировали. Он также сообщил, что несколько человек обратились за помощью врачей.

В свою очередь и.о. директора Укрзападгеология Ростислав Драгущак сообщил, что на место происшествия вызвали аварийные службы.

"У нас было большое подозрение, что произошла утечка газа в помещении котельной, которая размещена в нашем подвале, но как было обнаружено проводились ремонтные работы и мастера не закрыли газовый баллон", - сообщил он.

Ранее в Киевской области эвакуировали школу из-за утечки газа.

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