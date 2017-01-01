Появилось видео драки футбольных фанатов в Одессе

Правоохранители опубликовали видео столкновений между десятками футбольных болельщиков донецкого Шахтера и киевского Динамо в Одессе.



Двое сотрудников полиции получили телесные повреждения при пресечении драки футбольных фанатов, произошедшей перед матчем за Суперкубок Украины 2018 года между ФК Шахтер (Донецк) и ФК Динамо (Киев) на ул. Маразлиевской неподалеку от одесского стадиона Металлист. Об этом сообщает в субботу, 21 июля, пресс-служба Нацполиции.

"Событие произошло во время драки между двумя группами футбольных болельщиков на улице Маразлиевской. Получив сообщение, полицейские немедленно прибыли на место происшествия для урегулирования конфликта. Силами правоохранителей он был локализован. В результате противоправных действий участников конфликта двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

С места происшествия в отдел полиции доставили шестерых человек. С ними проводятся неотложные следственные действия.

В Одессе трижды дрались футбольные фаны

Напомним, Динамо со счетом 1:0 одолело Шахтер в игре за Суперкубок Украины 2018 года.

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