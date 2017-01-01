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Грозы и шквалы в Украине продолжатся

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Синоптики сообщают о переменной облачности в столице 22 июля, кратковременных дождях, в отдельных районах будет град.
В Киеве грозы продолжаться
В Киеве грозы продолжаться
В воскресенье утром в Украине, в частности в столице, ожидаются грозы, град и шквалы.
 
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
 
"В ближайшие 3 часа и до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
 
Судя по прогнозу на сайте Укргидрометцентра, дожди и грозы не прекратятся в Украине и на следующей неделе.
 
 
В ближайшие сутки погоду в Украине будет опеределять относительно теплая и влажная воздушная масса. Существенного похолодания не будет, в некоторых регионах страны температура опустится всего на один-два градуса.
 
Напомним, что ранее несколькими западными областями пронесся ураган с сильными дождями. Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, в регионе зафиксированы разрушения, повалены деревья и подтоплены улицы.
 
Как сообщалось 22 июля, в Чернигове из-за ливней подтоплены десятки домов и огородов 56 мин назад. Есть угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию ТБО.
 
 
 
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Теги: погода, Гроза, ветер, прогноз погоды, погода в Украине, Погода в Киеве
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