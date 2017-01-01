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В Житомире в доме обвалился потолок, хозяйка чудом спаслась

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Обрушение произошло в здании бывшего житомирского общежития.
На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома
На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома
zhytomyr.dsns.gov.ua

В здании бывшего общежития в Житомире 22 июля обвалился потолок, чудом обошлось без жертв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Около 16:00 рухнул потолок в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор.

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Специалисты ГСЧС эвакуировали жителей дома из других 24 комнат. В результате происшествия погибших и травмированных не оказалось.

Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселили в гостинице Житомир. На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.

На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселили в гостинице
Жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселили в гостинице
zhytomyr.dsns.gov.ua

Как сообщалось 20 июля, в Одессе квартира провалилась в подвал.

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Теги: обвал, здание, Житомир
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