В Житомире в доме обвалился потолок, хозяйка чудом спаслась
В здании бывшего общежития в Житомире 22 июля обвалился потолок, чудом обошлось без жертв.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Около 16:00 рухнул потолок в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор.
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Специалисты ГСЧС эвакуировали жителей дома из других 24 комнат. В результате происшествия погибших и травмированных не оказалось.
Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселили в гостинице Житомир. На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.
На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
Как сообщалось 20 июля, в Одессе квартира провалилась в подвал.