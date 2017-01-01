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В Киевской области нашли гриб-гигант

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Огромный гриб, найденный под Белой Церковью, весит 17,75 кг.
Огромный гриб нашли в Киевской области
Огромный гриб нашли в Киевской области
tsn.ua

В Киевской области нашли гриб-гигант, который весит почти 18 килограммов. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает ТСН

Находку обнаружили в селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области 20 июля. Гриб-дождевик, который поразил людей, нашедших его, весил 17,75 килограммов. 

 

Вес гиганта - почти 18 кг
Вес гиганта - почти 18 кг
tsn.ua

 

“Мы считаем, что этот гриб - самый большой из найденных в Украине“, - сказала изданию Галина Позняк, которая нашла гриб. 

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В свою очередь, в Национальном реестре рекордов Украины a сообщили, что заявка на регистрацию находки не поступала. При этом в организации отметили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены были меньших размеров.

 

В книгу рекордов Гиннеса заявки на гриб не поступало, хотя предыдущие грибы-рекордсмены были меньше
В книгу рекордов Гиннеса заявки на гриб не поступало, хотя предыдущие грибы-рекордсмены были меньше
tsn.ua

 

“Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этот гигант не был внесен в Национальный Реестр Рекордов. Заявки на такую регистрацию не поступало“, - сообщила руководитель реестра Лана Ветрова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области родилась пятикилограммовая девочка. Акушер, принимавшая роды, говорит, что это первый такой случай за 16 лет ее практики. 

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Теги: Украина, Киевская область, гриб, гигант, рекорд
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