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Азербайджан не выдаст подозреваемого в избиении Найема

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Найема избили 30 апреля в центре Киева. Полиция задержала трех людей, им предъявили подозрение по статье о хулиганстве.
Один из избивших Найема до сих пор находится в Азербайджане
Один из избивших Найема до сих пор находится в Азербайджане
espreso.tv

Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого в нападении на нардепа от БПП Мустафу Найема в апреле 2018 года в центре столицы. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook во вторник, 24 июля.

"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе, связанных с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - написал Енин.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура не имеет отношения к объявлению человека в международный розыск, а прокуроры международно-правового департамента ГПУ - к ходатайству о мере пресечения подозреваемому в нападении на нардепа.

Ранее Шевченковский райсуд Киева отказался продлевать заочный арест Магомед-Амину Саитову, которого подозревают в избиении Найема.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля в центре Киева.

 

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Теги: суд, Азербайджан, нападение, Мустафа Найем, Найем
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Источник: korrespondent.net

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