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Добровольческая армия Яроша может стать частью ВСУ

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Командование Объединенных сил подчекнуло готовность к диалогу в рамках действующего законодательства.
Сергей Наев и Дмитрий Ярош на встрече в Краматорске
Сергей Наев и Дмитрий Ярош на встрече в Краматорске
facebook.com/pressjfo.news
 
Командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош встретилсь в Краматорске и обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины при условии заключения контракта. Информация об этом размещена на странице ООС в Facebook.
 
"В ходе беседы обсуждались вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", - говорится в сообщении. 
 
Стороны также обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив Яроша.
 
Отмечается, что Наев разъяснил свою позицию относительно категорий людей, которые, по его убеждению, не имеют права находиться на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ. К ним относятся: лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае ради собственного пиара или в собственных меркантильных интересах; лица, не имеющие законного права иметь оружие; лица, официально не включенные в состав объединенных сил.
 
В то же время командующий объединенных сил подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ.
 
Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что около 40 тысяч представителей добровольческого движения защищают территориальную целостность Украины на Донбассе.
 
Напомним, в 2017 году Верховная Рада приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца, который отмечается 14 марта.

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Теги: доброволец, ВСУ, Дмитрий Ярош, добровольческие батальоны, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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