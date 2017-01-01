Добровольческая армия Яроша может стать частью ВСУ

Командование Объединенных сил подчекнуло готовность к диалогу в рамках действующего законодательства.

Командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош встретилсь в Краматорске и обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины при условии заключения контракта. Информация об этом размещена на странице ООС в Facebook.

"В ходе беседы обсуждались вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив Яроша.

Отмечается, что Наев разъяснил свою позицию относительно категорий людей, которые, по его убеждению, не имеют права находиться на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ. К ним относятся: лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае ради собственного пиара или в собственных меркантильных интересах; лица, не имеющие законного права иметь оружие; лица, официально не включенные в состав объединенных сил.

В то же время командующий объединенных сил подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца, который отмечается 14 марта

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